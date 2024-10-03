Час тишины Режиссер: Брэд Андерсон

Жанры: Триллер, Криминал. Произошло жестокое убийство, и единственным свидетелем оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы, готовые на все, чтобы устранить свидетельницу. Продолжительность: 92 мин Сценарий: Dan Hall

В ролях: Марк Стронг, Юэль Киннаман, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген, Энтони Грант, Джинда Кане, Кристофер Дингли, Джамал Грант

Музыка: Антон Санко Производство: Мальта, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 03 октября 2024

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