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Час тишины

Режиссер:Брэд Андерсон
Жанры: Триллер, Криминал.

Произошло жестокое убийство, и единственным свидетелем оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы, готовые на все, чтобы устранить свидетельницу.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Dan Hall
В ролях:Марк Стронг, Юэль Киннаман, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген, Энтони Грант, Джинда Кане, Кристофер Дингли, Джамал Грант
Музыка:Антон Санко
Производство:Мальта, США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 октября 2024
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