Чарли и фантастическая четверка
Режиссер:Шон Патрик О’Рейли
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Xiaoming Yao, Дэннис Эдвардс, Джим Каммеруд
В ролях:Кифер О’Рейли, Рон Перлман, Пэттон Освальт, Кристофер Пламмер, Наташа Лю Бордиццо, Осрик Чау, Байрон Манн, Джейн Иствуд, Алекс Мендоса, Шон Патрик О’Рейли
Музыка:Eric Xin Hu, Гордон МакГи, Джордж Штрейхер
В ролях:Кифер О’Рейли, Рон Перлман, Пэттон Освальт, Кристофер Пламмер, Наташа Лю Бордиццо, Осрик Чау, Байрон Манн, Джейн Иствуд, Алекс Мендоса, Шон Патрик О’Рейли
Музыка:Eric Xin Hu, Гордон МакГи, Джордж Штрейхер
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:06 июля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:06 июля 2023
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