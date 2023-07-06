Чарли и фантастическая четверка

Режиссер: Шон Патрик О’Рейли

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Xiaoming Yao, Дэннис Эдвардс, Джим Каммеруд

В ролях: Кифер О’Рейли, Рон Перлман, Пэттон Освальт, Кристофер Пламмер, Наташа Лю Бордиццо, Осрик Чау, Байрон Манн, Джейн Иствуд, Алекс Мендоса, Шон Патрик О’Рейли

Музыка: Eric Xin Hu, Гордон МакГи, Джордж Штрейхер