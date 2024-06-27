Бывший в помощь
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Лера с Германом готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, подрабатывающий в автосалоне.
Макс настаивает на тест-драйве и устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением. В результате удара Лера забывает последний год жизни, а с ним — Германа… Теперь она считает, что ее парень — Макс. По словам врача, есть надежда, что реконструкция ярких событий из жизни с бывшим позволит вернуть Лере память. Герману приходится просить Макса о помощи — сыграть в отношения с Лерой. Но жених не оставит ситуацию без контроля — Макс должен представить Германа Лере как своего друга детства, и они втроем будут жить под одной крышей.
В ролях:Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан
Музыка:Владимир Гриб
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2024