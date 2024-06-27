Бывший в помощь

Режиссер: Георгий Малков, Максим Максимов

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Лера с Германом готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, подрабатывающий в автосалоне.

Макс настаивает на тест-драйве и устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением. В результате удара Лера забывает последний год жизни, а с ним — Германа… Теперь она считает, что ее парень — Макс. По словам врача, есть надежда, что реконструкция ярких событий из жизни с бывшим позволит вернуть Лере память. Герману приходится просить Макса о помощи — сыграть в отношения с Лерой. Но жених не оставит ситуацию без контроля — Макс должен представить Германа Лере как своего друга детства, и они втроем будут жить под одной крышей.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Александр Бережной, Дмитрий Борисов

В ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан

Музыка: Владимир Гриб