Бывшие. Happy end
Режиссер:Антон Мегердичев
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Яна и Илья зависимые, она — от наркотиков, он — от алкоголя. Они познакомились в реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов, Екатерина Суровцева
В ролях:Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина, Петар Зекавица, Эра Зиганшина, Сергей Ланбамин
В ролях:Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина, Петар Зекавица, Эра Зиганшина, Сергей Ланбамин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 декабря 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:22 декабря 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!