Бывшие. Happy end

Режиссер: Антон Мегердичев

Жанры: Драма, Мелодрама.

Яна и Илья зависимые, она — от наркотиков, он — от алкоголя. Они познакомились в реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов, Екатерина Суровцева

В ролях: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина, Петар Зекавица, Эра Зиганшина, Сергей Ланбамин

