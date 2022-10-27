Бьютифул
Режиссер:Алехандро Гонсалес Иньярриту
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Разведенный отец двоих детей Уксбаль – свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он – нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, - добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти...
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Армандо Бо, Николас Джакобоне, Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях:Хавьер Бардем, Марисель Альварес, Ханна Бушаиб, Гильермо Эстрелья, Эдуард Фернандес, Шейх Ндиае, Диарьяту Дафф, Чэнь Тайшэн, Ло Цзинь, Джордж Чибуиквем Чуквума
Музыка:Густаво Сантаолалья
В ролях:Хавьер Бардем, Марисель Альварес, Ханна Бушаиб, Гильермо Эстрелья, Эдуард Фернандес, Шейх Ндиае, Диарьяту Дафф, Чэнь Тайшэн, Ло Цзинь, Джордж Чибуиквем Чуквума
Музыка:Густаво Сантаолалья
Производство:Мексика, Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:27 октября 2022
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