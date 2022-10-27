Бьютифул Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

Жанры: Драма, Мелодрама. Разведенный отец двоих детей Уксбаль – свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он – нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, - добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти... Продолжительность: 148 мин Сценарий: Армандо Бо, Николас Джакобоне, Алехандро Гонсалес Иньярриту

В ролях: Хавьер Бардем, Марисель Альварес, Ханна Бушаиб, Гильермо Эстрелья, Эдуард Фернандес, Шейх Ндиае, Диарьяту Дафф, Чэнь Тайшэн, Ло Цзинь, Джордж Чибуиквем Чуквума

Музыка: Густаво Сантаолалья Производство: Мексика, Испания

Ограничения: 18+

Дата релиза: 27 октября 2022

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