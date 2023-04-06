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Бюро магических услуг

Режиссер:Джеффри Уокер
Жанры: Фэнтези.

Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена — даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Леон Форд, Том Холт
В ролях:Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Херриман, Софи Уайлд, Сэм Нил, Деми Харман, Рэйчел Хаус, Миранда Отто, Крис Пэнг, Арка Дас
Музыка:Бенжамин Спид
Производство:Австралия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 20 по 23 апреля
16:30 (200)
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21 апреля
11:15 (230)
c 22 по 23 апреля
11:15 (290)
c 24 по 26 апреля
11:15 (230)

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