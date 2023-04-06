Бюро магических услуг
Режиссер:Джеффри Уокер
Жанры: Фэнтези.
Жанры: Фэнтези.
Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена — даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Леон Форд, Том Холт
В ролях:Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Херриман, Софи Уайлд, Сэм Нил, Деми Харман, Рэйчел Хаус, Миранда Отто, Крис Пэнг, Арка Дас
Музыка:Бенжамин Спид
В ролях:Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Херриман, Софи Уайлд, Сэм Нил, Деми Харман, Рэйчел Хаус, Миранда Отто, Крис Пэнг, Арка Дас
Музыка:Бенжамин Спид
Производство:Австралия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2023
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