Бюро магических услуг

Режиссер: Джеффри Уокер

Жанры: Фэнтези.

Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена — даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Леон Форд, Том Холт

В ролях: Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Дэймон Херриман, Софи Уайлд, Сэм Нил, Деми Харман, Рэйчел Хаус, Миранда Отто, Крис Пэнг, Арка Дас

Музыка: Бенжамин Спид