Быть

Режиссер: Александр Ковтунец

Жанры: Комедия.

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Павел Воронин, Александр Ковтунец

В ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Фёдор Добронравов, Александр Ковтунец, Роман Курцын, Олеся Железняк, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко, Михаил Башкатов

Музыка: Элиза Пуссэр, Павел Макаров, Николай Иншаков