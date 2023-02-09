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Быть

Режиссер:Александр Ковтунец
Жанры: Комедия.

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Павел Воронин, Александр Ковтунец
В ролях:Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Фёдор Добронравов, Александр Ковтунец, Роман Курцын, Олеся Железняк, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко, Михаил Башкатов
Музыка:Элиза Пуссэр, Павел Макаров, Николай Иншаков
Производство:Россия
Ограничения:+12
Дата релиза:09 февраля 2023
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19:00 (500)
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19:00 (400)

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