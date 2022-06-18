Быстрее пули
Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Пятеро наёмных убийц оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Зак Олкевич, Котаро Исака
В ролях:Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Сандра Буллок, Бэд Банни, Логан Лерман
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Сандра Буллок, Бэд Банни, Логан Лерман
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июня 2022
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