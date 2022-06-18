Быстрее пули Режиссер: Дэвид Литч

Жанры: Боевик, Комедия, Триллер. Пятеро наёмных убийц оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Продолжительность: 152 мин Сценарий: Зак Олкевич, Котаро Исака

В ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Сандра Буллок, Бэд Банни, Логан Лерман

Музыка: Доминик Льюис Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 18 июня 2022

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