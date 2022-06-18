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Быстрее пули

Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.

Пятеро наёмных убийц оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.

Продолжительность:152 мин
Сценарий:Зак Олкевич, Котаро Исака
В ролях:Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Сандра Буллок, Бэд Банни, Логан Лерман
Музыка:Доминик Льюис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 18 по 19 августа
12:50 (150)
15:15 (300)
17:45 (300)
20:10 (300)
22:35 (300)
c 20 по 21 августа
12:50 (250)
15:15 (330)
17:45 (330)
20:10 (330)
22:35 (330)

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