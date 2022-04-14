Буран
Режиссер:Айнур Аскаров
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. Ни на хоккейном матче, ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам»… Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? Сможет ли зазвездившийся хоккеист исправиться? И кто ему в этом поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме.
Сценарий:Айдар Акманов, Рада Демент
В ролях:Александр Головин, Маша Лобанова, Ангелина Поплавская, Михаил Сафронов, Наталья Кузнецова, Иннокентий Луковцев, Михаил Черноморец, Александр Ткачук, Владислав Сахнов, Владимир Мантуров
Музыка:Алексей Чинцов
В ролях:Александр Головин, Маша Лобанова, Ангелина Поплавская, Михаил Сафронов, Наталья Кузнецова, Иннокентий Луковцев, Михаил Черноморец, Александр Ткачук, Владислав Сахнов, Владимир Мантуров
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Дата релиза:14 апреля 2022
Дата релиза:14 апреля 2022
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