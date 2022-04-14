Буран

Режиссер: Айнур Аскаров

Жанры: Драма.

Звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. Ни на хоккейном матче, ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам»… Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? Сможет ли зазвездившийся хоккеист исправиться? И кто ему в этом поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме.

Сценарий: Айдар Акманов, Рада Демент

В ролях: Александр Головин, Маша Лобанова, Ангелина Поплавская, Михаил Сафронов, Наталья Кузнецова, Иннокентий Луковцев, Михаил Черноморец, Александр Ткачук, Владислав Сахнов, Владимир Мантуров

Музыка: Алексей Чинцов