Бумеранг

Режиссер: Петр Буслов

Жанры: Комедия, Криминал.

Петрович, художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской высотки, он делает последний шаг в бездну, но приземляется на новенький BMW циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика. Чудом выжив, безработный Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого «бумера» — 10 миллионов. Прощать других — не в правилах Эдика, но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе в фирму креативным директором. Еще не зная, что все перевернется самым неожиданным образом, ведь у вселенной, как известно, отличное чувство юмора.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Владимир Царенко, Петр Буслов

В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Астапова, Анна Уколова

Музыка: Святослав Курашов