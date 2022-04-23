Бумер: Фильм второй

Режиссер: Пётр Буслов

Жанры: Драма, Криминал.

Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. Он стал другим человеком и мечтает начать жизнь с чистого листа. Но прежде в память о погибшем товарище он должен отыскать одного человека. Однако встреча с семнадцатилетней Дашкой переворачивает все его планы.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Ким Белов, Иван Вырыпаев, Денис Родимин

В ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Светлана Устинова, Николай Олялин, Александр Цуркан, Феликс Антипов, Юрий Колокольников, Анна Чурина, Александр Голубев, Константин Стрельников

Музыка: Сергей Шнуров