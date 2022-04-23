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Бумер: Фильм второй

Режиссер:Пётр Буслов
Жанры: Драма, Криминал.

Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. Он стал другим человеком и мечтает начать жизнь с чистого листа. Но прежде в память о погибшем товарище он должен отыскать одного человека. Однако встреча с семнадцатилетней Дашкой переворачивает все его планы.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ким Белов, Иван Вырыпаев, Денис Родимин
В ролях:Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Светлана Устинова, Николай Олялин, Александр Цуркан, Феликс Антипов, Юрий Колокольников, Анна Чурина, Александр Голубев, Константин Стрельников
Музыка:Сергей Шнуров
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
23 апреля
22:50 (200)
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22:50 (200)

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