Бумер: Фильм второй
Режиссер:Пётр Буслов
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. Он стал другим человеком и мечтает начать жизнь с чистого листа. Но прежде в память о погибшем товарище он должен отыскать одного человека. Однако встреча с семнадцатилетней Дашкой переворачивает все его планы.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ким Белов, Иван Вырыпаев, Денис Родимин
В ролях:Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Светлана Устинова, Николай Олялин, Александр Цуркан, Феликс Антипов, Юрий Колокольников, Анна Чурина, Александр Голубев, Константин Стрельников
Музыка:Сергей Шнуров
В ролях:Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Светлана Устинова, Николай Олялин, Александр Цуркан, Феликс Антипов, Юрий Колокольников, Анна Чурина, Александр Голубев, Константин Стрельников
Музыка:Сергей Шнуров
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:23 апреля 2022
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