Бумер
Режиссер:Пётр Буслов
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
По ночным улицам Москвы уходит от погони черный BMW, уходящий. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, а чёрный бумер - мощный и надежный - уносит их всё дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Денис Родимин, Пётр Буслов
В ролях:Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова, Людмила Полякова, Анастасия Сапожникова, Василий Седых, Евгений Крайнов, Алексей Зайцев
Музыка:Сергей Шнуров
В ролях:Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова, Людмила Полякова, Анастасия Сапожникова, Василий Седых, Евгений Крайнов, Алексей Зайцев
Музыка:Сергей Шнуров
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:23 апреля 2022
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