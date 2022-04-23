Бумер

Режиссер: Пётр Буслов

Жанры: Драма, Криминал.

По ночным улицам Москвы уходит от погони черный BMW, уходящий. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, а чёрный бумер - мощный и надежный - уносит их всё дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Денис Родимин, Пётр Буслов

В ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова, Людмила Полякова, Анастасия Сапожникова, Василий Седых, Евгений Крайнов, Алексей Зайцев

Музыка: Сергей Шнуров