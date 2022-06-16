Бультерьер
Режиссер:Василий Быстров
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
Макс Холодов – одна из главных звезд смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Олег Кузнецов
В ролях:Владимир Минеев, Александр Михайлов, Мирослава Михайлова, Анастасия Красовская, Виталий Кищенко, Севастьян Бугаев, Лев Семашков, Амаду Мамадаков, Сергей Комаров, Сергей Селин
Музыка:Сергей Пеньков
В ролях:Владимир Минеев, Александр Михайлов, Мирослава Михайлова, Анастасия Красовская, Виталий Кищенко, Севастьян Бугаев, Лев Семашков, Амаду Мамадаков, Сергей Комаров, Сергей Селин
Музыка:Сергей Пеньков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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