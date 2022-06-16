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Бультерьер

Режиссер:Василий Быстров
Жанры: Драма, Спорт.

Макс Холодов – одна из главных звезд смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Олег Кузнецов
В ролях:Владимир Минеев, Александр Михайлов, Мирослава Михайлова, Анастасия Красовская, Виталий Кищенко, Севастьян Бугаев, Лев Семашков, Амаду Мамадаков, Сергей Комаров, Сергей Селин
Музыка:Сергей Пеньков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 16 по 17 июня
20:40 (300)
c 18 по 19 июня
20:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 16 по 19 июня
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 16 по 17 июня
13:50 (200)
c 18 по 19 июня
13:50 (300)

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