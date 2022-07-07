Булки
Режиссер:Олег Асадулин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке. Без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Михаил Зубко, Константин Трофимов
В ролях:Кристина Асмус, Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова, Ольга Нечаева, Александр Ревенко
В ролях:Кристина Асмус, Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова, Ольга Нечаева, Александр Ревенко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
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