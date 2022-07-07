159431

Булки

Режиссер:Олег Асадулин
Жанры: Комедия.

Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке. Без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Михаил Зубко, Константин Трофимов
В ролях:Кристина Асмус, Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова, Ольга Нечаева, Александр Ревенко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 7 по 8 июля
12:40 (150)
16:25 (300)
20:15 (300)
c 9 по 10 июля
12:40 (250)
16:25 (330)
20:15 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?