Бука. Мое любимое чудище
Режиссер:Виктор Глухушин, Максим Волков
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Максим Волков, Александр Архипов, Дмитрий Новоселов
В ролях:Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез, Виолетта Вольская, Прохор Чеховской, Максим Волков, Владислав Копп, Пётр Иващенко
Музыка:Михаил Чертищев, Георгий Жеряков
В ролях:Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез, Виолетта Вольская, Прохор Чеховской, Максим Волков, Владислав Копп, Пётр Иващенко
Музыка:Михаил Чертищев, Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 апреля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:28 апреля 2022
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