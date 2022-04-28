Бука. Мое любимое чудище

Режиссер: Виктор Глухушин, Максим Волков

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Максим Волков, Александр Архипов, Дмитрий Новоселов

В ролях: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез, Виолетта Вольская, Прохор Чеховской, Максим Волков, Владислав Копп, Пётр Иващенко

Музыка: Михаил Чертищев, Георгий Жеряков