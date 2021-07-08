Бугимен Режиссер: Талал Сельхами

Жанры: Фэнтези, Триллер, Ужасы. Четверо друзей собираются вместе, когда объявляется их пропавший 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящей душу легенды. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Джавад Лалу, Давид Вильмен, Талал Сельхами

В ролях: София Мануша, Юн Буаб, Омар Лотфи, Иван Гонсалес, Мусса Мааскри, Мохамед Шуби, Джейд Белуэд, Абделла Эль Юсфи, Габриэль Фракола, Селин Юго

Музыка: Ромен Пайо Производство: Марокко, Франция

Ограничения: 16+

Дата релиза: 08 июля 2021

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