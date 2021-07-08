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Бугимен

Режиссер:Талал Сельхами
Жанры: Фэнтези, Триллер, Ужасы.

Четверо друзей собираются вместе, когда объявляется их пропавший 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящей душу легенды.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джавад Лалу, Давид Вильмен, Талал Сельхами
В ролях:София Мануша, Юн Буаб, Омар Лотфи, Иван Гонсалес, Мусса Мааскри, Мохамед Шуби, Джейд Белуэд, Абделла Эль Юсфи, Габриэль Фракола, Селин Юго
Музыка:Ромен Пайо
Производство:Марокко, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 8 по 9 июля
19:50 (300 р.)
c 10 по 11 июля
22:20 (300 р.)

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