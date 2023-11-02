Будика - королева воинов
Режиссер:Джесси Джонсон
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Джесси Джонсон
В ролях:Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Петер Францен, Люси Мартин, Ник Моран, Лео Грегори, Гарри Киртон, Крис Джонсон, Литяна Бутанасева, Лилибет Бутанасева
Музыка:Шон Мюррэй
В ролях:Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Петер Францен, Люси Мартин, Ник Моран, Лео Грегори, Гарри Киртон, Крис Джонсон, Литяна Бутанасева, Лилибет Бутанасева
Музыка:Шон Мюррэй
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2023
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