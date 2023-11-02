Будика - королева воинов

Режиссер: Джесси Джонсон

Жанры: Боевик, Драма.

Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Джесси Джонсон

В ролях: Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Петер Францен, Люси Мартин, Ник Моран, Лео Грегори, Гарри Киртон, Крис Джонсон, Литяна Бутанасева, Лилибет Бутанасева

Музыка: Шон Мюррэй