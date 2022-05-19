Будь моими глазами
Режиссер:Рэндолл Окита
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Адам Йорк, Томми Гушу
В ролях:Скайлер Девенпорт, Джессика Паркер Кеннеди, Натали Браун, Мэттью Гувейя, Лора Вандервурт Китон Каплан, Джордж Чертов, Паскаль Лангдэйл, Джо Пинг, Эмили Пиггфорд
Музыка:Джозеф Мюррэй, Лодевейк Воз
В ролях:Скайлер Девенпорт, Джессика Паркер Кеннеди, Натали Браун, Мэттью Гувейя, Лора Вандервурт Китон Каплан, Джордж Чертов, Паскаль Лангдэйл, Джо Пинг, Эмили Пиггфорд
Музыка:Джозеф Мюррэй, Лодевейк Воз
Производство:Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:19 мая 2022
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