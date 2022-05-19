Будь моими глазами

Режиссер: Рэндолл Окита

Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Адам Йорк, Томми Гушу

В ролях: Скайлер Девенпорт, Джессика Паркер Кеннеди, Натали Браун, Мэттью Гувейя, Лора Вандервурт Китон Каплан, Джордж Чертов, Паскаль Лангдэйл, Джо Пинг, Эмили Пиггфорд

Музыка: Джозеф Мюррэй, Лодевейк Воз