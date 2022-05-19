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Будь моими глазами

Режиссер:Рэндолл Окита
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Адам Йорк, Томми Гушу
В ролях:Скайлер Девенпорт, Джессика Паркер Кеннеди, Натали Браун, Мэттью Гувейя, Лора Вандервурт Китон Каплан, Джордж Чертов, Паскаль Лангдэйл, Джо Пинг, Эмили Пиггфорд
Музыка:Джозеф Мюррэй, Лодевейк Воз
Производство:Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:19 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 19 по 22 мая
22:10 (330)
c 23 по 25 мая
22:10 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 19 по 22 мая
19:30 (500)
c 23 по 25 мая
19:30 (400)
ГалактикаЗал 3
c 20 по 22 мая
21:45 (370)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
22 мая
19:15 (от 180 р.)

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