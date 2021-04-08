Будь моим Кириллом
Режиссер:Алла Елисеева
Жанры: Комедия, Комедия.
Жанры: Комедия, Комедия.
Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Анна Макаренкова
В ролях:Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Иван Мулин, Сергей Степин, Ирина Розанова
В ролях:Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Иван Мулин, Сергей Степин, Ирина Розанова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
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