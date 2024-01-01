Бременские музыканты

Режиссер: Алексей Нужный

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца. В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку. На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Алексей Нужный, Игорь Гринякин

В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд

Музыка: Геннадий Гладков, Максим Фадеев