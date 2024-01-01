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Бременские музыканты

Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца. В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку. На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Алексей Нужный, Игорь Гринякин
В ролях:Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд
Музыка:Геннадий Гладков, Максим Фадеев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
1 января 2024
12:55 (300)
15:20 (410)
17:45 (410)
20:10 (410)
c 2 по 3 января 2024
10:30 (250)
12:55 (300)
15:20 (410)
17:45 (410)
20:10 (410)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
1 января 2024
12:20 (350)
14:45 (600)
17:10 (600)
19:35 (600)
c 2 по 3 января 2024
11:00 (350)
13:30 (600)
15:55 (600)
18:20 (600)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
1 января 2024
12:00 (350)
16:55 (460)
c 2 по 3 января 2024
11:40 (300)
16:40 (460)

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