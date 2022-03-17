Братья Медведи: Тайна трёх миров

Режиссер: Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом – лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

Не в первый раз удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Цуй Течжи, Вань Цинь, Рэйчел Сюй

В ролях: Лорен Шан, Бао Чуньлай, Сунь Цяньхун, Джозеф Цзэн, Чжан Бинцзюнь

