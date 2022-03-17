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Братья Медведи: Тайна трёх миров

Режиссер:Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом – лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

Не в первый раз удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Цуй Течжи, Вань Цинь, Рэйчел Сюй
В ролях:Лорен Шан, Бао Чуньлай, Сунь Цяньхун, Джозеф Цзэн, Чжан Бинцзюнь
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:17 марта 2022
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ГалактикаЗал 1
c 17 по 18 марта
10:10 (200)
c 19 по 20 марта
10:10 (240)

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