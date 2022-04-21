Братцы Кролики: Пасхальный переполох

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

Продолжительность: 76 мин

Сценарий: Катя Грюбель, Дагмар Ребиндер

В ролях: Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Катя Штрассер, Ной Леви, Юля Бёве, Tim Kreuer, Себастьян Фитцнер, Эрик Штаппенбек, Elise Eikermann, Liza Simmerlein

Музыка: Александр Комлев