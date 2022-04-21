Братцы Кролики: Пасхальный переполох
Режиссер:Уте фон Мюнхов-Поль
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!
Продолжительность:76 мин
Сценарий:Катя Грюбель, Дагмар Ребиндер
В ролях:Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Катя Штрассер, Ной Леви, Юля Бёве, Tim Kreuer, Себастьян Фитцнер, Эрик Штаппенбек, Elise Eikermann, Liza Simmerlein
Музыка:Александр Комлев
В ролях:Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Катя Штрассер, Ной Леви, Юля Бёве, Tim Kreuer, Себастьян Фитцнер, Эрик Штаппенбек, Elise Eikermann, Liza Simmerlein
Музыка:Александр Комлев
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:21 апреля 2022
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