Брат

Режиссер: Алексей Балабанов

Жанры: Драма, Детектив, Криминал.

Демобилизовавшись, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат работает наемным убийцей.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Алексей Балабанов

В ролях: Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов, Сергей Мурзин, Ирина Ракшина, Анатолий Журавлев, Андрей Федорцов, Андрей Краско

Музыка: Вячеслав Бутусов