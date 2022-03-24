Брат
Режиссер:Алексей Балабанов
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.
Демобилизовавшись, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат работает наемным убийцей.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алексей Балабанов
В ролях:Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов, Сергей Мурзин, Ирина Ракшина, Анатолий Журавлев, Андрей Федорцов, Андрей Краско
Музыка:Вячеслав Бутусов
В ролях:Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов, Сергей Мурзин, Ирина Ракшина, Анатолий Журавлев, Андрей Федорцов, Андрей Краско
Музыка:Вячеслав Бутусов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:24 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:24 марта 2022
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