Брат 2

Режиссер: Алексей Балабанов

Жанры: Боевик, Криминал.

Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по службе Чечне. Одного из них внезапно убивают. Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и за компанию берёт с собой старшего брата.

Продолжительность: 127 мин

Сценарий: Алексей Балабанов

В ролях: Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Юргенс, Александр Наумов, Александр Карамнов, Гэри Хьюстон

