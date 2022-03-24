Брат 2
Режиссер:Алексей Балабанов
Жанры: Боевик, Криминал.
Жанры: Боевик, Криминал.
Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по службе Чечне. Одного из них внезапно убивают. Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и за компанию берёт с собой старшего брата.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Алексей Балабанов
В ролях:Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Юргенс, Александр Наумов, Александр Карамнов, Гэри Хьюстон
В ролях:Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Юргенс, Александр Наумов, Александр Карамнов, Гэри Хьюстон
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:24 марта 2022
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