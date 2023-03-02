Бойся тишины

Режиссер: Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала

Жанры: Ужасы.

После несчастного случая, произошедшего с ее отцом, Эмма приезжает из Нью-Йорка в родной дом. Там она сталкивается с загадочным явлением: когда наступает тишина, где бы Эмма ни находилась — при любом звуке или шорохе на нее нападают зловещие существа из потустороннего мира.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала

В ролях: Люсия Капорасо, Кьяра Касолари, Даниэле Де Мартино, Клаудио Дугера, Рокко Мараццита, Алессандро Марморини, Сандра Пиццулло, Пенелопа Санджорджи, Питер Стивен Волмаранс

Музыка: Стефано Ангарамо, Симоне Поллино