Бойся тишины
Режиссер:Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
После несчастного случая, произошедшего с ее отцом, Эмма приезжает из Нью-Йорка в родной дом. Там она сталкивается с загадочным явлением: когда наступает тишина, где бы Эмма ни находилась — при любом звуке или шорохе на нее нападают зловещие существа из потустороннего мира.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала
В ролях:Люсия Капорасо, Кьяра Касолари, Даниэле Де Мартино, Клаудио Дугера, Рокко Мараццита, Алессандро Марморини, Сандра Пиццулло, Пенелопа Санджорджи, Питер Стивен Волмаранс
Музыка:Стефано Ангарамо, Симоне Поллино
В ролях:Люсия Капорасо, Кьяра Касолари, Даниэле Де Мартино, Клаудио Дугера, Рокко Мараццита, Алессандро Марморини, Сандра Пиццулло, Пенелопа Санджорджи, Питер Стивен Волмаранс
Музыка:Стефано Ангарамо, Симоне Поллино
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2023
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