Бойся темноты

Режиссер: Арно Малерб

Жанры: Драма, Фэнтези, Ужасы.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Арно Малерб

В ролях: Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Альбертин Ривьер, Янник Маццилли, Софи Пинсемелль, Фабьен Уссе, Феликс Мальэрб, Эмиль Тенар, Роман Мальэрб

Музыка: Флемминг Нордкрог