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Бойся темноты

Режиссер:Арно Малерб
Жанры: Драма, Фэнтези, Ужасы.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Арно Малерб
В ролях:Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Альбертин Ривьер, Янник Маццилли, Софи Пинсемелль, Фабьен Уссе, Феликс Мальэрб, Эмиль Тенар, Роман Мальэрб
Музыка:Флемминг Нордкрог
Производство:Бельгия, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:04 августа 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 4 по 5 августа
21:00 (от 160 р.)
c 6 по 7 августа
20:10 (от 190 р.)

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