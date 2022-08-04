Бойся темноты
Режиссер:Арно Малерб
Жанры: Драма, Фэнтези, Ужасы.
Жанры: Драма, Фэнтези, Ужасы.
Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Арно Малерб
В ролях:Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Альбертин Ривьер, Янник Маццилли, Софи Пинсемелль, Фабьен Уссе, Феликс Мальэрб, Эмиль Тенар, Роман Мальэрб
Музыка:Флемминг Нордкрог
В ролях:Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Альбертин Ривьер, Янник Маццилли, Софи Пинсемелль, Фабьен Уссе, Феликс Мальэрб, Эмиль Тенар, Роман Мальэрб
Музыка:Флемминг Нордкрог
Производство:Бельгия, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:04 августа 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:04 августа 2022
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