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Ботан и Супербаба

Режиссер:Дмитрий Меняйло
Жанры: Фантастика, Комедия.

Стеснительный ботаник Иван, ученый из «Сколково», которого в школе все называли Калом (сокращенно от фамилии Калинин) для встречи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к её кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы выдать покорного робота за свою жену. Он думает, что успех среди одноклассников теперь обеспечен, но есть одно но. Андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность. Если удастся спастись от иностранных разведок, устроивших охоту за сверхсекретной разработкой.

Сценарий:Илья Куликов
В ролях:София Каштанова, Роман Попов, Андрей Астраханцев, Сергей Чудаков, Юлия Костомарова Денис Васильев, Ирина Цветкова, Тамара Адамова, Ирина Рудоминская, Ксения Худоба
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
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ГалактикаЗал 3
12 мая
21:00 (330)
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12 мая
19:25 (330)
ГалактикаЗал 1
12 мая
20:05 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
12 мая
21:20 (от 170 р.)
13 мая
21:20 (от 170 р.)
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21:20 (от 200 р.)
15 мая
20:50 (от 200 р.)
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21:10 (от 150 р.)
17 мая
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18 мая
21:20 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 12 по 13 мая
17:30 (300)
19:15 (330)
21:05 (330)
23:00 (250)
c 14 по 15 мая
11:40 (250)
13:30 (300)
17:30 (330)
19:15 (330)
21:05 (330)
23:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 12 по 15 мая
15:30 (400)

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