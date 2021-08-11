Босс-молокосос 2

Режиссер: Том МакГрат

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Майкл МакКаллерс, Марла Фрэйзи, Том МакГрат

В ролях: Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Ариана Гринблатт, Джефф Голдблюм, Ева Лонгория, Джеймс МакГрат, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Рафаэль Алехандро

Музыка: Стив Маццаро, Ханс Циммер