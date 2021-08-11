Босс-молокосос 2
Режиссер:Том МакГрат
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.
Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Майкл МакКаллерс, Марла Фрэйзи, Том МакГрат
В ролях:Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Ариана Гринблатт, Джефф Голдблюм, Ева Лонгория, Джеймс МакГрат, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Рафаэль Алехандро
Музыка:Стив Маццаро, Ханс Циммер
В ролях:Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Ариана Гринблатт, Джефф Голдблюм, Ева Лонгория, Джеймс МакГрат, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Рафаэль Алехандро
Музыка:Стив Маццаро, Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:11 августа 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:11 августа 2021
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