Бордерлендс

Режиссер: Элай Рот

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.

Лилит, одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, терпеть не может две вещи: Пандору – свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Joe Abercrombie, Элай Рот

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк, Бен Дэвис, Оливье Рихтерс

Музыка: Стив Яблонски