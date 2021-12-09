Большой красный пес Клиффорд

Режиссер: Уолт Бекер

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трёхметрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Джей Шерик, Дэвид Ронн, Блэйз Мэттью Хемингуэй

В ролях: Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп, Сиенна Гиллори, Дэвид Алан Грир, Джон Клиз, Расселл Вонг Айзек Ванг, Тони Хейл, Оратио Санс, Пол Родригес

Музыка: Иоле Луккезе, Валерий Ан, Брайан Белл