Большой красный пес Клиффорд
Режиссер:Уолт Бекер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трёхметрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джей Шерик, Дэвид Ронн, Блэйз Мэттью Хемингуэй
В ролях:Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп, Сиенна Гиллори, Дэвид Алан Грир, Джон Клиз, Расселл Вонг Айзек Ванг, Тони Хейл, Оратио Санс, Пол Родригес
Музыка:Иоле Луккезе, Валерий Ан, Брайан Белл
В ролях:Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп, Сиенна Гиллори, Дэвид Алан Грир, Джон Клиз, Расселл Вонг Айзек Ванг, Тони Хейл, Оратио Санс, Пол Родригес
Музыка:Иоле Луккезе, Валерий Ан, Брайан Белл
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 декабря 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:09 декабря 2021
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