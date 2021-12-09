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Большой красный пес Клиффорд

Режиссер:Уолт Бекер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трёхметрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джей Шерик, Дэвид Ронн, Блэйз Мэттью Хемингуэй
В ролях:Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп, Сиенна Гиллори, Дэвид Алан Грир, Джон Клиз, Расселл Вонг Айзек Ванг, Тони Хейл, Оратио Санс, Пол Родригес
Музыка:Иоле Луккезе, Валерий Ан, Брайан Белл
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 декабря 2021
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16:00 (300)
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