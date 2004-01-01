Большое путешествие. Вокруг света

Режиссер: Василий Ровенский

Жанры: Анимация.

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Василий Ровенский, Наталья Добровольская

