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Большое путешествие. Вокруг света

Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Анимация.

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Василий Ровенский, Наталья Добровольская
Производство:Россия
Ограничения:6+
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 11 по 14 июля
14:40 (450)
c 15 по 16 июля
14:40 (350)
17 июля
14:40 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 13 по 14 июля
12:10 (350)
15:40 (420)
c 15 по 16 июля
12:10 (300)
15:40 (300)
17 июля
12:10 (300)
15:40 (300)

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