Большое путешествие. Вокруг света
Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Василий Ровенский, Наталья Добровольская
Производство:Россия
Ограничения:6+
Ограничения:6+
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