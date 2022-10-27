Большое путешествие. Специальная доставка

Режиссер: Наталья Нилова, Василий Ровенский

Жанры: Анимация.

Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли. Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется Мик-Мику и Оскару. В компании друзей они отправляются в новое путешествие — теперь, чтобы вернуть домой малыша гризли.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Василий Ровенский, Павел Виноградов

В ролях: Диомид Виноградов, Станислав Стрелков, Филипп Лебедев, Ирина Киреева, Антон Эльдаров, Александр Гаврилин, Прохор Чеховской, Алексей Войтюк, Валерий Сторожик, Василиса Сорокина

Музыка: Иван Урюпин, Антон Грызлов, Игорь Бабаев