Больше, чем люди
Режиссер:Эйприл Маллен
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида.
Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Райан Кристофер Черчилль
В ролях:Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Маса Лиждек, Christine L. Nguyen, Эммануэль Кабонго, Саманта Гелт, Конрад Коутс
Музыка:Blitz//Berlin
В ролях:Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Маса Лиждек, Christine L. Nguyen, Эммануэль Кабонго, Саманта Гелт, Конрад Коутс
Музыка:Blitz//Berlin
Производство:Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2023
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