Больше, чем люди

Режиссер: Эйприл Маллен

Жанры: Фантастика, Триллер.

Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида.

Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Райан Кристофер Черчилль

В ролях: Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Маса Лиждек, Christine L. Nguyen, Эммануэль Кабонго, Саманта Гелт, Конрад Коутс

Музыка: Blitz//Berlin