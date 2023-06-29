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Больше, чем люди

Режиссер:Эйприл Маллен
Жанры: Фантастика, Триллер.

Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида.

Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Райан Кристофер Черчилль
В ролях:Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Маса Лиждек, Christine L. Nguyen, Эммануэль Кабонго, Саманта Гелт, Конрад Коутс
Музыка:Blitz//Berlin
Производство:Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 июня по 2 июля
20:50 (500)
c 3 по 5 июля
20:50 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 1 по 2 июля
22:20 (330)
3 июля
22:20 (150)
c 4 по 5 июля
22:20 (250)

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