Большая гонка. Ауди против Лянчи
Режиссер:Стефано Мордини
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Филиппо Болонья, Стефано Мордини, Риккардо Скамарчо
В ролях:Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Хейли Беннетт, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни, Якопо Рампини, Кай Портман
В ролях:Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Хейли Беннетт, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни, Якопо Рампини, Кай Портман
Производство:Италия, Великобритания, Ирландия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 января 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:01 января 2024
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