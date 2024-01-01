Большая гонка. Ауди против Лянчи

Режиссер: Стефано Мордини

Жанры: Драма, Биография, Спорт.

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Филиппо Болонья, Стефано Мордини, Риккардо Скамарчо

В ролях: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Хейли Беннетт, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни, Якопо Рампини, Кай Портман

