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Боец: король ринга

Режиссер:Дэниэл Грэм
Жанры: Биография, Биография.

История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из самых харизматичных и любимых чемпионов мира.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Мэтт Хукингс
В ролях:Мэтт Хукингс, Рэй Уинстон, Рассел Кроу, Мартон Чокаш, Джоди Мэй, Джулиан Гловер, Стивен Беркофф, Глен Фокс, Рики Чаплин, Люси Мартин
Музыка:Пол Сэундерсон
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 30 июня по 1 июля
20:50 (300)
c 2 по 3 июля
20:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 30 июня по 3 июля
17:35 (400)

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