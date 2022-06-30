Боец: король ринга

Режиссер: Дэниэл Грэм

Жанры: Биография, Биография.

История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из самых харизматичных и любимых чемпионов мира.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Мэтт Хукингс

В ролях: Мэтт Хукингс, Рэй Уинстон, Рассел Кроу, Мартон Чокаш, Джоди Мэй, Джулиан Гловер, Стивен Беркофф, Глен Фокс, Рики Чаплин, Люси Мартин

Музыка: Пол Сэундерсон