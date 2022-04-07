Бодибилдер

Режиссер: Андрей Грачев

Жанры: Триллер, Спорт.

Макс – знаменитый бодибилдер, мечтающий стать чемпионом планеты, по состоянию здоровья вынужден уйти из спорта. Его жизнь катится под откос. Случайно он знакомится с врачом скорой помощи Виктором, который когда-то по заказу Минобороны разработал уникальное лекарство, позволяющее не только лечить самые страшные заболевания, но и усиливать все возможности человеческого тела. Однако проект был заморожен. Виктор хочет закончить работу. Ему нужен испытуемый, и Макс идеально подходит для завершения эксперимента.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Андрей Грачев

В ролях: Денис Семенихин, Михаил Горевой, Виктория Полторак, Владимир Епифанцев Дарья Повереннова, Сергей Чонишвили, Максим Линников

