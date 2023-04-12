Блуждающая Земля 2
Режиссер:Франт Гво
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.
Продолжительность:173 мин
Сценарий:Гун Гээр, Франт Гво, Ван Хунвэй
В ролях:Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Ван Чжи, Чжу Яньманьцзы, Энди Френд, Тун Лия, Зина Блахусова
Музыка:Рок Чэнь
В ролях:Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Ван Чжи, Чжу Яньманьцзы, Энди Френд, Тун Лия, Зина Блахусова
Музыка:Рок Чэнь
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:12 апреля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:12 апреля 2023
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