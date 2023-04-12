Блуждающая Земля 2

Режиссер: Франт Гво

Жанры: Фантастика, Боевик.

Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.

Продолжительность: 173 мин

Сценарий: Гун Гээр, Франт Гво, Ван Хунвэй

В ролях: Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Ван Чжи, Чжу Яньманьцзы, Энди Френд, Тун Лия, Зина Блахусова

Музыка: Рок Чэнь