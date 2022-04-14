Близнец
Режиссер:Танели Мустонен
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар. Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Алекси Хюверинен, Танели Мустонен
В ролях:Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Куппас
Музыка:Пану Аалтио
В ролях:Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Куппас
Музыка:Пану Аалтио
Производство:Финляндия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:14 апреля 2022
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