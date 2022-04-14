Близнец

Режиссер: Танели Мустонен

Жанры: Ужасы.

Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар. Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Алекси Хюверинен, Танели Мустонен

В ролях: Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Куппас

Музыка: Пану Аалтио