Блиндаж

Режиссер: Марк Горобец

Жанры: Фантастика, Военный.

Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — «чёрный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Илья Куликов, Олег Смирнов

В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Роман Богомазов, Максим Сапрыкин, Дин Майер

Музыка: Денис Дубовик