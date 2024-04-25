162801

Блиндаж

Режиссер:Марк Горобец
Жанры: Фантастика, Военный.

Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — «чёрный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Илья Куликов, Олег Смирнов
В ролях:Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Роман Богомазов, Максим Сапрыкин, Дин Майер
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:25 апреля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
30 апреля
14:50 (450)
21:10 (550)
1 мая
16:55 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
30 апреля
13:20 (350)
17:35 (420)
19:50 (420)
1 мая
13:20 (350)
19:40 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?