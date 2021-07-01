BLACKPINK в кино

Жанры: Музыкальный, Музыкальный, Концерт, Концерт. Участницы южнокорейской поп-группы Blackpink рассказывают о своей дружбе, детстве, годах стажировок в агентстве YG Entertainment, первом мировом туре и выступлении на музыкальном фестивале Coachella в 2019 году. В ролях: Blackpink, Дженни, Чису, Лиса, Розэ

Производство: Корея Южная

Ограничения: 12+

Дата релиза: 01 июля 2021

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