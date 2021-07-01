BLACKPINK в кино
Жанры: Музыкальный, Музыкальный, Концерт, Концерт.
Участницы южнокорейской поп-группы Blackpink рассказывают о своей дружбе, детстве, годах стажировок в агентстве YG Entertainment, первом мировом туре и выступлении на музыкальном фестивале Coachella в 2019 году.
В ролях:Blackpink, Дженни, Чису, Лиса, Розэ
Производство:Корея Южная
Ограничения:12+
Дата релиза:01 июля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:01 июля 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!