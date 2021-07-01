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BLACKPINK в кино


Жанры: Музыкальный, Музыкальный, Концерт, Концерт.

Участницы южнокорейской поп-группы Blackpink рассказывают о своей дружбе, детстве, годах стажировок в агентстве YG Entertainment, первом мировом туре и выступлении на музыкальном фестивале Coachella в 2019 году.

В ролях:Blackpink, Дженни, Чису, Лиса, Розэ
Производство:Корея Южная
Ограничения:12+
Дата релиза:01 июля 2021
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