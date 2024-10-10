Битва пап

Режиссер: Иван Архипов

Жанры: Комедия.

Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости — военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом Офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья.

Папа Маши — владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубае. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами.

Сценарий: Юлия Лемарк

В ролях: Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Михаил Тарабукин, Роман Мадянов, Александр Златопольский, Анна Уколова, Сергей Штепс, Наталья Рудова, Тимофей Иванов

Музыка: DJ Грув