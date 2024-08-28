163328

Битлджус Битлджус

Режиссер:Тим Бёртон
Жанры: Комедия, Фэнтези.

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Альфред Гоф, Майлз Миллар, Сет Грэм-Смит
В ролях:Майкл Китон ,Вайнона Райдер ,Кэтрин О’Хара ,Дженна Ортега ,Джастин Теру ,Уиллем Дефо ,Моника Беллуччи ,Артур Конти ,Ник Келлингтон ,Сантьяго Кабрера
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:28 августа 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 14 по 15 сентября
11:00 (250)
13:00 (300)
15:00 (370)
17:00 (370)
19:00 (370)
21:00 (370)
23:00 (300)
c 16 по 17 сентября
11:00 (150)
13:00 (250)
15:00 (250)
17:00 (250)
19:00 (320)
21:00 (320)
23:00 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?