Битлджус Битлджус
Режиссер:Тим Бёртон
Жанры: Комедия, Фэнтези.
Жанры: Комедия, Фэнтези.
После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Альфред Гоф, Майлз Миллар, Сет Грэм-Смит
В ролях:Майкл Китон ,Вайнона Райдер ,Кэтрин О’Хара ,Дженна Ортега ,Джастин Теру ,Уиллем Дефо ,Моника Беллуччи ,Артур Конти ,Ник Келлингтон ,Сантьяго Кабрера
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Майкл Китон ,Вайнона Райдер ,Кэтрин О’Хара ,Дженна Ортега ,Джастин Теру ,Уиллем Дефо ,Моника Беллуччи ,Артур Конти ,Ник Келлингтон ,Сантьяго Кабрера
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:28 августа 2024
Ограничения:13+
Дата релиза:28 августа 2024
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