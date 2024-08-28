Битлджус Битлджус

Режиссер: Тим Бёртон

Жанры: Комедия, Фэнтези.

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Альфред Гоф, Майлз Миллар, Сет Грэм-Смит

В ролях: Майкл Китон ,Вайнона Райдер ,Кэтрин О’Хара ,Дженна Ортега ,Джастин Теру ,Уиллем Дефо ,Моника Беллуччи ,Артур Конти ,Ник Келлингтон ,Сантьяго Кабрера

Музыка: Дэнни Элфман