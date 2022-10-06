Безумная дорога

Режиссер: Кия Роуч-Тернер

Жанры: Боевик, Ужасы.

Бывший военный Риз живёт в кишащей зомби австралийской пустоши. Каждый день он начинает с наведения порядка в своем небольшом хозяйстве — полить огород, покормить полезных (используемых для получения энергии) зомби, отпугнуть пока бесполезных, заменить выработавших ресурс на новых — и после отправляется на охоту. Он занимается отловом немногих переживших апокалипсис людей и сдаёт их военному хирургу в качестве материала для опытов, а взамен получает таблетки, которые принимает каждый день. Однажды Риз ловит укушенную, но не до конца обратившуюся девушку Грейс, и тоже отвозит её в лабораторию. Но вскоре на него выходит её сестра и силой вынуждает отправиться спасать Грейс.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Кия Роуч-Тернер, Тристан Роуч-Тернер

В ролях: Люк Маккензи, Шанте Барнс-Коуэн, Бьянка Брэди, Джей Галлахер, Тасиа Залар, Джейк Райан, Николас Бошир, Тристан Маккиннон, Горан Д’Клюе, Алекс Джуисон

Музыка: Майкл Лира