Безумная дорога
Режиссер:Кия Роуч-Тернер
Жанры: Боевик, Ужасы.
Жанры: Боевик, Ужасы.
Бывший военный Риз живёт в кишащей зомби австралийской пустоши. Каждый день он начинает с наведения порядка в своем небольшом хозяйстве — полить огород, покормить полезных (используемых для получения энергии) зомби, отпугнуть пока бесполезных, заменить выработавших ресурс на новых — и после отправляется на охоту. Он занимается отловом немногих переживших апокалипсис людей и сдаёт их военному хирургу в качестве материала для опытов, а взамен получает таблетки, которые принимает каждый день. Однажды Риз ловит укушенную, но не до конца обратившуюся девушку Грейс, и тоже отвозит её в лабораторию. Но вскоре на него выходит её сестра и силой вынуждает отправиться спасать Грейс.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Кия Роуч-Тернер, Тристан Роуч-Тернер
В ролях:Люк Маккензи, Шанте Барнс-Коуэн, Бьянка Брэди, Джей Галлахер, Тасиа Залар, Джейк Райан, Николас Бошир, Тристан Маккиннон, Горан Д’Клюе, Алекс Джуисон
Музыка:Майкл Лира
В ролях:Люк Маккензи, Шанте Барнс-Коуэн, Бьянка Брэди, Джей Галлахер, Тасиа Залар, Джейк Райан, Николас Бошир, Тристан Маккиннон, Горан Д’Клюе, Алекс Джуисон
Музыка:Майкл Лира
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:06 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:06 октября 2022
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