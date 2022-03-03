Бэтмен
Режиссер:Мэтт Ривз
Жанры: Боевик, Драма, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Драма, Детектив, Криминал.
После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.
Продолжительность:175 мин
Сценарий:Мэтт Ривз, Питер Крэйг, Боб Кейн
В ролях:Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард Барри Кеоган, Джейми Лосон, Энди Серкис, Колин Фаррелл
Музыка:Майкл Джаккино
В ролях:Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард Барри Кеоган, Джейми Лосон, Энди Серкис, Колин Фаррелл
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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