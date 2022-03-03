Бэтмен

Режиссер: Мэтт Ривз

Жанры: Боевик, Драма, Детектив, Криминал.

После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

Продолжительность: 175 мин

Сценарий: Мэтт Ривз, Питер Крэйг, Боб Кейн

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард Барри Кеоган, Джейми Лосон, Энди Серкис, Колин Фаррелл

Музыка: Майкл Джаккино