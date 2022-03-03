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Бэтмен

Режиссер:Мэтт Ривз
Жанры: Боевик, Драма, Детектив, Криминал.

После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

Продолжительность:175 мин
Сценарий:Мэтт Ривз, Питер Крэйг, Боб Кейн
В ролях:Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард Барри Кеоган, Джейми Лосон, Энди Серкис, Колин Фаррелл
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
3 марта
19:40 (от 190 р.)
4 марта
19:40 (от 190 р.)
5 марта
19:40 (от 220 р.)
6 марта
19:40 (от 220 р.)
7 марта
19:40 (от 190 р.)
8 марта
19:40 (от 190 р.)
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