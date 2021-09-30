Бестселлер
Режиссер:Лина Росслер
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Энтони Грико
В ролях:Майкл Кейн, Обри Плаза, Скотт Спидман, Эллен Вонг, Кэри Элвес, Люк Мориссетт, Вероника Феррес, Фрэнк Скорпион, Флоренс Ситу, Филип Ле Мэтр
Музыка:Пол Леонард-Морган
В ролях:Майкл Кейн, Обри Плаза, Скотт Спидман, Эллен Вонг, Кэри Элвес, Люк Мориссетт, Вероника Феррес, Фрэнк Скорпион, Флоренс Ситу, Филип Ле Мэтр
Музыка:Пол Леонард-Морган
Производство:Канада, Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:30 сентября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:30 сентября 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!