Бестселлер

Режиссер: Лина Росслер

Жанры: Комедия, Драма.

Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Энтони Грико

В ролях: Майкл Кейн, Обри Плаза, Скотт Спидман, Эллен Вонг, Кэри Элвес, Люк Мориссетт, Вероника Феррес, Фрэнк Скорпион, Флоренс Ситу, Филип Ле Мэтр

Музыка: Пол Леонард-Морган