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Беспринципные в деревне

Режиссер:Роман Прыгунов
Жанры: Комедия.

Отставному генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Александр Цыпкин, Владимир Васильев
В ролях:Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев, Павел Ворожцов
Музыка:Владислав Саратовкин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 6 по 7 марта
20:00 (400)
8 марта
20:00 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
6 марта
17:25 (150)
19:20 (200)
21:15 (200)
7 марта
11:40 (100)
13:35 (150)
15:30 (150)
17:25 (150)
19:20 (200)
21:15 (200)
8 марта
11:40 (200)
13:35 (250)
15:30 (280)
17:25 (280)
19:20 (280)
21:15 (280)
ГалактикаЗал 1
c 6 по 7 марта
20:45 (360)
8 марта
21:05 (410)
ГалактикаЗал 3
6 марта
19:35 (360)
7 марта
19:35 (360)
8 марта
16:10 (410)
ГалактикаЗал 2
6 марта
13:40 (290)
7 марта
13:40 (290)
8 марта
13:40 (360)

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