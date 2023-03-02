Беспринципные в деревне

Режиссер: Роман Прыгунов

Жанры: Комедия.

Отставному генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Александр Цыпкин, Владимир Васильев

В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев, Павел Ворожцов

Музыка: Владислав Саратовкин