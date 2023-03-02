Беспринципные в деревне
Режиссер:Роман Прыгунов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Отставному генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Александр Цыпкин, Владимир Васильев
В ролях:Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев, Павел Ворожцов
Музыка:Владислав Саратовкин
В ролях:Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев, Павел Ворожцов
Музыка:Владислав Саратовкин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2023
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