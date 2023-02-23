Бешенство

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Жанры: Триллер.

В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Алексей Казаков

В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков, Александр Булатов

Музыка: Дмитрий Селипанов