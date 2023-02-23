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Бешенство

Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Триллер.

В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алексей Казаков
В ролях:Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков, Александр Булатов
Музыка:Дмитрий Селипанов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
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ГалактикаЗал 1
c 23 по 26 февраля
23:20 (410)
c 27 февраля по 1 марта
23:20 (360)
ГалактикаЗал 2
c 23 по 26 февраля
14:25 (360)
c 27 февраля по 1 марта
14:25 (290)

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