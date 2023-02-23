Бешенство
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алексей Казаков
В ролях:Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков, Александр Булатов
Музыка:Дмитрий Селипанов
В ролях:Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков, Александр Булатов
Музыка:Дмитрий Селипанов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!