Бернард: Миссия Марс

Режиссер: Ван Чао

Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.

Чтобы получить всеобщее признание, неудачливый медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом G13 ему предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Однако из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, всё идёт совсем не по плану.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Лю Бэйжу, Ван Чао, Ван Илинь

