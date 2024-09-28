Бернард: Миссия Марс
Режиссер:Ван Чао
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.
Чтобы получить всеобщее признание, неудачливый медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом G13 ему предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Однако из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, всё идёт совсем не по плану.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Лю Бэйжу, Ван Чао, Ван Илинь
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2024
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