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Бернард: Миссия Марс

Режиссер:Ван Чао
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация.

Чтобы получить всеобщее признание, неудачливый медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом G13 ему предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Однако из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, всё идёт совсем не по плану.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Лю Бэйжу, Ван Чао, Ван Илинь
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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15:55 (350)
c 14 по 16 ноября
14:00 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 11 по 13 ноября
10:50 (250)

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