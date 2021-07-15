Бендер: Золото Империи
Режиссер:Игорь Зайцев
Жанры: Комедия, Драма, Приключения.
Жанры: Комедия, Драма, Приключения.
Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Олег Маловичко
В ролях:Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Юлия Макарова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Никита Кологривый
Музыка:Ryan Otter
В ролях:Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Юлия Макарова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Никита Кологривый
Музыка:Ryan Otter
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:15 июля 2021
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