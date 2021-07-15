Бендер: Золото Империи

Режиссер: Игорь Зайцев

Жанры: Комедия, Драма, Приключения.

Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Олег Маловичко

В ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Юлия Макарова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Никита Кологривый

Музыка: Ryan Otter