Бендер: Начало
Режиссер:Игорь Зайцев
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это — будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну — роковую иностранную красотку…
Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.
Сценарий:Олег Маловичко
В ролях:Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Артем Ткаченко
Музыка:Ryan Otter
В ролях:Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Артем Ткаченко
Музыка:Ryan Otter
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:24 июня 2021
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