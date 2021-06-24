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Бендер: Начало

Режиссер:Игорь Зайцев
Жанры: Комедия, Приключения.

1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это — будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну — роковую иностранную красотку…

Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

Сценарий:Олег Маловичко
В ролях:Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Артем Ткаченко
Музыка:Ryan Otter
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №2
24 июня
22:45 (200 р.)
c 25 по 27 июня
00:10 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 25 июня
11:20 (400 р.)
13:25 (800 р.)
15:30 (800 р.)
17:35 (800 р.)
19:40 (1000 р.)
c 26 по 27 июня
11:20 (600 р.)
13:25 (800 р.)
15:30 (800 р.)
17:35 (800 р.)
19:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 24 по 25 июня
10:20 (150 р.)
12:25 (150 р.)
14:30 (200 р.)
16:40 (300 р.)
18:45 (300 р.)
20:50 (300 р.)
c 26 по 27 июня
10:20 (200 р.)
12:25 (200 р.)
14:30 (300 р.)
16:40 (300 р.)
18:45 (300 р.)
20:50 (300 р.)

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